Vaccin mot malaria testas i stor skala

Det nya vaccinet, som går under namnet RTS,S, tränar immunförsvaret att känna igen och attackera malariaparasiten som sprids av myggor.

År 2017 smittades 219 miljoner människor av malaria samtidigt som 435 000 personer dog av sjukdomen. Mer än 90 procent av dem bodde i Afrika, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Barn under fem år löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och de flesta som dör av malaria är just barn.