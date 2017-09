Vab-träsket: Småbarn mest sjuka vid två års ålder

• Magsjuka: Viktigt med god handhygien och städning av toalettutrymmen. Stanna hemma i 48 timmar efter att symtomen slutat.

• Svinkoppor: Begränsa spridningen genom att tvätta händerna och undvik att klia i såren. Stanna hemma tills alla sår är läkta.

• Springmask: Sprids genom att man får i sig äggen som ofta fastnar på händerna och under naglarna. Barnet kan gå till förskolan när behandlingen har påbörjats.

• Huvudlöss: Smittar vid närkontakt mellan huvuden under minst en minut. Barnet kan gå till förskolan direkt när det behandlats.

• Höstblåsor: Smittar via saliv, avföring och händer. Barnet kan gå till förskolan när det orkar medverka i alla aktiviteter.

• Feber: Stanna hemma en dag efter att febern lagt sig och barnet är piggt nog att medverka i verksamheten.

Källa: HYFS (hygiensjuksköterska i förskolan)