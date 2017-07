V vill satsa på nattöppna vårdcentraler

Jonas Sjöstedt vill se nattöppna vårdcentraler för att lätta trycket på landets akutmottagningar. Foto: Janerik Henriksson/TT

– Många av de som åker in till akutmottagning sitter ofta där länge, länge och väntar under ibland ganska kaotiska former eftersom det är sådant tryck. De skulle kunna få hjälp på en vårdcentral, säger Sjöstedt.

Dessutom skulle stressad vårdpersonal på akutmottagningar få avlastning och kunna fokusera på de rena akutfallen, påpekar han.

V föreslår nu att en bestämmelse i sjukvårdslagen om att primärvården ska vara tillgänglig dygnet runt. Föreslaget innebär att landstingen själva får bestämma var den dygnetruntöppna primärvården ska lokaliseras.

Pressträff med Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt (V) i Almedalsparken. Foto: Janerik Henriksson/TT

Hur många nattöppna vårdcentraler Sverige behöver har V inte tagit ställning till.

– Det ska finnas i varje landsända, i varje landsting, i varje region och om man bara ska ta en siffra ur luften så måste det vara åtminstone ett hundratal, säger Sjöstedt.

Förslaget ligger i linje med den så kallade Stiernstedtska utredningen som kom för något år sedan. En huvudslutsats i den var att primärvården behöver byggas ut. Den påpekade också att många söker hjälp på fel vårdnivå. Att behandla icke akuta fall på sjukhusen är dyrt.

Utredningen föreslog också ett remisskrav för de patienter som inte är uppenbara akutfall för att de ska tas emot på akutmottagningarna. En sådan remiss skulle man kunna få till exempel genom telefonrådgivning eller via 112. Något sådant remisskrav föreslår inte V i dag. Sjöstedt uppger att V-förslaget kommer att behöva utredas ytterligare innan det kan bli verklighet.

Vänsterpartiet har inga beräkningar på vad dygnetrunt öppna vårdcentraler i varje landsting skulle kosta. Utredningen bedömde att en satsning på utbyggd primärvård framförallt skulle handla om att föra över resurser och kompetens från sjukhusen, inte om nya pengar.

Sjöstedt utesluter dock inte att det kommer att behövas nya pengar och uppger att han är beredd att förhandla om det i eventuella framtida budgetförhandlingar med en rödgrön regering.

Kristdemokraterna föreslog nyligen att man ska satsa tre miljarder på kvälls- och helgöppna vårdcentraler och närakuter över hela landet och garantera tid med läkare senast ett dygn efter kontakt med vårdcentralen.

Statsminister Stefan Löfven (S) aviserade på första maj en patientmiljard i höstens budgetproposition som ska användas till att skärpa vårdgaranti, till generösare öppettider på vårdcentraler och på patientkontrakt för en mer sammanhållen vård för multisjuka.

– Det är ett vagare förslag och ett otillräckligt förslag, säger Sjöstedt.

Vänsterpartiledaren gjorde sitt utspel under Almedalsveckans första dag. Han ska på söndagskvällen hålla sitt tal i Almedalsparken i Visby. Då kommer han bland annat vara kritisk mot att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen får närvara under Almedalsveckan. Sjöstedt tycker att polisen borde vara hårdare med att ge tillstånd till sådana organisationer. Han anser att regeringen borde skärpa polisens uppdrag att bekämpa hatbrott.

– Det handlar om att bekämpa tung, grov kriminalitet. Människor som hotar, misshandlar och skrämmer andra till tystnad, säger V-ledaren till Nyheterna i TV4.