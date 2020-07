V: Tamsons går för långt med ”stop and search”

Den ytterst ansvarige politikern för kollektivtrafiken i region Stockholm försöker på SvD Debatt ge bilden av att det som behövs i Stockholms kollektivtrafik är ännu hårdare tag. Han efterlyser tunnelbanepolis och ytterligare kameraövervakning och vill införa ”stop and search” som i London. Kristoffer Tamsons har länge ropat på polis i tunnelbanan och velat utöka kameraövervakningen. Men med förslaget om att införa stop and search går han enligt oss ett steg för långt.

Stop and search (stoppa och söka igenom) tillämpas i London på initiativ av den konservative politikern David Cameron. I New York kallas samma hantering för ”stop and frisk” (stoppa och muddra) och den dåvarande borgmästaren, senare presidentkandidaten Mikael Bloomberg var under sin tid som borgmästare i New York en stark förespråkare för stop and frisk. Även om han senare gjort en pudel som presidentkandidat och lyfter att systemet kanske hade sina brister.