V: Sverige borde lära av Wiens bostadspolitik

I vintras kunde vi i ETC läsa om Elina Wlaka som efter bara några månaders väntetid precis fått flytta in i en nybyggd lägenhet på 90 kvadratmeter i centrala stan – med en hyra på knappt 7000 kronor i månaden. Förra månaden intervjuades Jassi Halilovic i DN som precis flyttat in i en nybyggd trea på 77 kvadratmeter till en hyra på 6500 efter bara några månaders väntetid. Hon tyckte det var en ovanligt lång väntan. Sin förra etta fick hon efter några veckor.