Det skulle vara ganska roligt om det inte vore för att det är så trist: Vi skrev en artikel om behovet av kraftfullt agerande från regeringen för att bidra till samling runt aktiv arbetsmarknadspolitik. Och vi skrev om problemet att regeringen i dessa viktiga frågor låtit sig ledas av C och L. På detta fick vi två svar. Ett från arbetsmarknadsministern, där hon med viss framgång försöker säga så lite substantiellt som möjligt. Och ett annat från de som verkligen håller i taktpinnen i den här frågan, nämligen C och L. Där är det istället ett aggressivt försvar för den pågående nedmonteringen av aktiv arbetsmarknadspolitik som gäller, kryddat med uppseendeväckande världsfrånvändhet. Sannerligen inte en god utgångspunkt för ansvarstagande.

Artikeln från C och L inleds med påståendet att Vänsterpartiet ”anser att Arbetsförmedlingen (AF) fungerat bra”. Detta i kontrast mot det vi faktiskt skrev, nämligen att AF genom en rad politiska beslut sedan länge dras med ”stora och dyrbara problem”. Vi har genom åren varit de allra främsta kritikerna av hur arbetsmarknadspolitiken har misshandlats; hur AF allt mer har blivit ett organ för upphandling och kontroll, istället för navet i en genomtänkt och heltäckande arbetsmarknadspolitik. Det som oroar oss är just att C och L med regeringen i släptåg ämnar maxa missgreppen!