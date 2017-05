V: Moraliskt fel av Nordea

De svenskbaserade bankernas resolutionsavgifter, som nyligen höjdes, slår särskilt hårt mot Nordea efter det att banken konsoliderat all nordisk verksamhet under det svenska bolaget.

Avgifterna motiveras av att regeringen vill kunna skydda skattebetalare för kostnader vid en finanskris, men är omstridda och kallas av kritiker för en förtäckt bankskatt.

I dagsläget uppgår avgifterna till sammanlagt 7 miljarder. Ett förslag finns om ytterligare höjning, som skulle dra in 3 miljarder kronor extra 2018 och 6 miljarder extra per år därefter.