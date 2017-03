Betyget: Regeringen inte redo för flyktingkrisen

Nyanlända flyktingar inkvarteras tillfälligt i Malmömässans utställningshall i väntan på att kunna registreras som asylsökande i Sverige, december 2015. Foto: Drago Prvulovic/TT

– Myndigheterna hade inte beredskap, men det är inte så konstigt, för man kunde inte veta hur många som skulle komma, säger utredaren Gudrun Antemar.

Hon är lagman och chef för Stockholms tingsrätt och har utrett hur migrationspolitiken hanterades under hösten 2015.

Hon uppger att de kunde ha varit bättre förberedda om indikationerna på att Migrationsverket juliprognos 2015, som visade på alldeles för lågt antal asylsökande, hade tagits på större allvar och analyserats mer.

Annons X

Tack vare dedikerade tjänstemän och frivilliga så klarades ändå mottagandet av, även om det fanns brister, enligt henne.

Hon framhåller att rättssäkerheten och mottagandet av ensamkommande barn brast eftersom registreringar av de som kom dröjde och Migrationsverket hade för lite resurser för att hantera asylprövningen i det läge som uppstod.

En effekt av bristerna blev att ett okänt antal ensamkommande befann sig i landet utan myndigheternas kännedom, och att de placerades i hem som inte var tillräckligt utredda.

– Det handlar om barnens säkerhet, säger Gudrun Antemar, som dock säger att hon inte vill "recensera" regeringens arbete.

Men regeringen hade kunnat styra mer när myndigheterna ställdes inför frågor om vad som var viktigast, registrering eller tak över huvudet, till exempel, enligt henne.

Gudrun Antemars uppdrag har varit att kartlägga händelseförloppet, analysera regeringens och myndigheternas beredskap och ansvar, samt att dra lärdomar av det inför framtiden.

När inrikesminister Anders Ygeman (S) presenterade utredaren i juni förra året sade han:

– På det stora hela tycker jag att Sverige klarade utmaningen bra.

Under 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande, vilket var nästan dubbelt så många som under rekordåret under Jugoslavienkriget på 1990-talet. Av dem var 35 000 ensamkommande barn.

För bara en månad sedan kom Riksrevisionens (RRV) granskning av flyktingkrisen. Enligt RRV fullföljde regeringen och myndigheterna i huvudsak sina uppdrag. Men man kom också med kritik på flera punkter.

RRV tyckte att det bland annat var anmärkningsvärt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inte hade tagit med en flyktingkris som en möjlig risk i sina risk- och säkerhetsanalyser innan 2016.

Regeringen hade inte heller räknat in Migrationsverket bland myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen. Det innebar att MV inte tillräckligt övat samordning med andra myndigheter.

RRV skrev också i sina granskningar att "i oktober höjde Migrationsverket sin beredskap kraftigt till att omfatta upp till 16 000 asylsökande i veckan men utan att planen innehöll några realistiska åtgärder".

Det fanns heller ingen myndighet som hade uppdraget att snabbt ordna fram bostäder. I början av november 2015 kunde Migrationsverket inte längre garantera tak över huvudet för alla asylsökande. Strax därefter infördes gränskontroller.

Utredningen som presenteras nu anser att det var befogat att införa gränskontroller november 2015.

– Vi bedömer att regeringen hade relevant underlag för de besluten av den information som fanns från polisen, säger Antemar.

Utredningen har dock inte tagit ställning till om gränskontrollerna kunde ha införts tidigare eller om de bör vara kvar.