Två citat tränger fram under läsningen av ”Provisoriet”, den tredje och sista romanen som DDR-författaren Wolfgang Hilbig skrev. Det ena är öppningsmeningarna i ”Främlingen” av Albert Camus: ”I dag dog mamma. Eller kanske i går; jag vet inte.” Det andra är de första raderna från sångerskan Becky Hobbs ”Jones on the jukebox”: ”There’s a fool in the mirror / Looking back across the bar.”

”I spegeln bakom disken såg han sig själv: en något skev figur som försökte hålla sig upprätt genom att stödja den högra armbågen mot bardisken”, skriver Hilbig.