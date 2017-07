Utskälld bok hade många rätt om konflikt med islam

Huntington insåg att de liberala västerländska demokratiernas seger inte var någon totalseger och att historien därför inte var slut, långt därifrån.

I perspektivet av omvärdering finns det ett intressant förspel till ”The clash of civilizations”. 1992 hade Francis Fukuyama gett ut sin succébok ”The end of history”, där han drev tesen att historien nått sitt slut i och med de västerländska liberala demokratiernas seger över kommunismen efter Sovjetunionens sammanbrott. Historiens slut blev ett begrepp. Ett begrepp som Huntington inte gav mycket för. Som en replik till Fukuyama skrev han en artikel i tidskriften Foreign Affairs 1993. Den artikeln utökade han sedan till sin bok: ”The clash of civilizations and the remaking of world order”, som den fullständiga titeln lyder. Huntington insåg att de liberala västerländska demokratiernas seger inte var någon totalseger och att historien därför inte var slut, långt därifrån. Han förutsåg att framtidens konflikter skulle komma att ha sina rötter i en kamp mellan civilisationer snarare än mellan stater och att världsreligionerna skulle komma att spela en viktig roll.

Han är inte mindre klarsynt när det gäller den västerländska civilisationen än i fråga om övriga civilisationer. Enligt Huntington är det ett utslag av västerländsk hybris att vi betraktar våra centrala värderingar som universella, samtidigt som de i andra civilisationer uppfattas som ett hot och ett imperialistiskt intrång. Den västerländska civilisationen, hävdar han vidare, är i snabb takt på väg att förlora sin dominerande ställning, främst till de asiatiska civilisationerna med Kina i spetsen. I dag ser vi att Kina snart är ikapp USA i ekonomiskt, teknologiskt och militärt hänseende. Den kinesiska civilisationen har lyckats förena radikal modernisering med ett bibehållande av egna traditioner och kultur. Och hittills har Kinas utmaning mot väst tagit formen av en fredlig kraftmätning.

Annorlunda förhåller det sig med relationen mellan den islamiska civilisationen och övriga civilisationer, menar Huntington. Han pekar på att det i stort sett överallt där civilisationen islam delar gräns med en icke-islamisk kultur förekommer konflikter, terrorverksamhet och våld. Det gäller till exempel Nigeria, Tjetjenien, Sudan, Burma, Filippinerna, Thailand, Israel, östra Kina, Indien och Pakistan. Huntington kallar detta fenomen för ”islams blodiga gränser”. USA och Europa befinner sig i krig med IS. I Frankrike, där jag i skrivande stund befinner mig, råder sedan 2015 undantagstillstånd som en följd av upprepade islamistiska terrorattacker.

I en intervju som SvD:s ledarskribent Ivar Arpi gjorde med FN:s särskilda sändebud för religionsfrihetsfrågor, Heiner Bielefeldt, i november 2015, säger Bielefeldt: ”Huntington hade rätt”. Med tanke på den tragiska situation vi befinner oss i i dag känns en sådan triumfatorisk utsaga något malplacerad. Kanske räcker det, som en omvärdering, med att säga att Huntington i vart fall visat sig ha rätt i mycket?