Utredningar av hatbrott förstärks inför valår

Rikspolischefen Dan Eliasson. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Vi förstärker det här med tio miljoner redan innevarande år för att vi känner att journalister och personer med olika etniska bakgrunder och religiösa inriktningar fortfarande känner sig hotade, och för att vi ser att hotbilden inte minskar, säger rikspolischefen Dan Eliasson till TT under Almedalsveckan.

Just säkerhet, hatbrott och kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter är mycket heta ämnen under politikerveckan i Visby. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har fått polisens tillstånd att vara verksamma under veckan, vilket lett till frän debatt och att andra aktörer valt att inte komma med NMR:s närvaro som motivering.

Efter terrorattackerna i Paris och Köpenhamn i januari och februari 2015, och sedan hoten och hatbrotten ökat i Sverige, skapade svensk polis speciella så kallade demokrati- och hatbrottsgrupper i landets tre största städer för att utreda just dessa brott.

Annons X

– I övriga landet har vi också förmåga. Det kan vara särskilt avsatta utredare eller utredare som är multikompetenta och som har förmåga att utreda brott mot grundläggande fri- och rättigheter, säger Eliasson.

Han understryker särskilt att de nya tio miljonerna sätts in redan i år.

– Då kan vi också vara ännu starkare inför kommande år, där naturligtvis valrörelsen kommer att generera mer opinionsyttringar i olika avseenden. Och jag utesluter inte att vi kommer att behöva ytterligare satsningar, men vi får se hur långt det här räcker, säger Eliasson.

Han säger att grupperna i Stockholm, Göteborg och Malmö i dag är på 7–10 utredare vardera, alltså förutom de som finns i övriga landet.

– Nu blir det någon eller några personer till i varje region som förstärker, och det blir redan det här året.