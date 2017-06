Utpressare la ut avsnitt av ny tv-serie

Komikern Steve Harveys nya program har läckt på nätet, enligt Variety. Arkivbild. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Den hackargrupp som bedriver en utpressningskampanj mot Netflix och flera andra tv-bolag har återigen läckt icke sända program på fildelningssajter. Den här gången har The Dark Overlord, som gruppen kallar sig, publicerat åtta avsnitt av amerikanska ABC:s "Steve Harveys funderdome", skriver Variety.

I programmet, som skulle ha haft premiär den 11 juni, tävlar entreprenörer om att vinna pengar till sina verksamheter.

Det var i våras som gruppen krävde pengar av Netflix för att inte publicera hela den femte säsongen av succéserien "Orange is the new black".