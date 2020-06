Bröderna kräver miljonskadestånd

Tio miljoner kronor var. Det kräver de två bröder som pekats ut som ansvariga för fyraårige Kevin död i Arvika 1998 för utpekandet, rapporterar P4 Värmland. Brödernas skuld blev aldrig rättsligt prövad.

Bröderna, Robin Dahlén och Christian Karlsson, har skickat in en ansökan till Justitiekanslern. I första hand vill de ha ersättning för ideell skada och i andra hand ersättning "ex gratia" (av nåd). I ansökningarna om ersättning skriver de bland annat att de genom polisens agerande under utredningen liksom att de pekades ut som skyldiga till mord, helt berövats en normal uppväxt och ett normalt liv.