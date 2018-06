Utomhuskonst i stor skala i sommar

Sedan Kivik Art Centre i fjol fick ett glädjande besked om att den långa rättsliga processen mot grannen Ulf Lundell var avklarad har arbetet på Lilla Stenshuvud börjat igen. Under midsommarhelgen kommer besökarna att kunna se resultatet – det är då konstverket "Nine towers for Jene" invigs.

Den symmetriska skulpturen med nio pelare som sträcker sig mot skyn är ritad av den amerikanske konstnären Sol Lewitt, som tillsammans med bland andra Dan Flavin, Donald Judd och Robert Smithson var en av galjonsfigurerna för minimalismen.