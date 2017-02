BBC: ”Är Malmö Europas våldtäktsstad?”

Washington Post: Svenska sättet borde vara standard

”No, Sweden isn’t hiding an immigrant crime problem. This is the real story”. En analys skriven av freds- och konfliktforskaren Kristine Eck som tjänstgör vid Uppsala universitet och Christopher J. Fariss professor vid Center for Political Studies vid universitetet i Michigan har fått uppmärksamhet i Washington Post, som också verkar vilja ta reda på den sanna bilden av Sverige.

I analysen lyfts statistik som kan bekräfta bilden av Sverige som en föregångsland när det kommer till öppenhet och trovärdighet. Det svenska sättet att utreda, granska och ta våldsoffer på allvar oavsett om det gäller våldtäkt eller brutalt polisvåld borde vara en standard som fler länder, inte minst USA, borde ta sikte på, skriver artikelförfattarna i Washington Post.