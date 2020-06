Utegångsförbuden i USA – mest omfattande på 50 år

Protesterna i USA som följt efter George Floyds död efter ett våldsamt polisingripande i Minneapolis i Minnesota är nu inne på sin sjätte dag. Och ännu syns inga tecken på att de är på väg att avta.

Demonstrationerna, som först bröt ut i Minneapolis, har nu spridits till flera andra städer runt om i landet, bland annat till New York, Los Angeles och Washington DC. Enligt The New York Times rör det sig om minst 140 städer.