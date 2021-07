Först en matig artikel i The New Yorker. Sedan en bok. Sedan en podcast (eller om ordningsföljden var den omvända, jag är osäker). Och nu en tv-serie på HBO om samma sak som dessutom heter samma sak: ”Catch and kill”. Den flitige Ronan Farrow mjölkar sannerligen storyn om Harvey Weinstein till sista droppen.