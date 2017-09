”Utan skattebetalarna hade Nordea inte funnits”

När Nordeas ordförande Björn Wahlroos säger att det var Nordbanken som skattebetalarna räddade under 90-talskrisen och inte Nordea, så visar han prov på en skrämmande historierevisionism. Eller för att tala klartext, han storljuger. Självklart är det samma bank, visst har den genomgått förändringar via uppköp och sammanslagningar sedan 90-talskrisen men utan skattebetalarnas insats under 90-talskrisen hade det inte funnits något Nordea.