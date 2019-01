Utan säkerhet har vi inget annat heller

Det händer mycket i världen just nu. Det mesta är av godo, utan att det för den skull syns i medierna. Men det finns också en hel del skäl till oro, och särskilt för en liten, omvärldsberoende, allianslös stat i Europas nordliga periferi. Vi vet att den västliga, liberaldemokratiska världsordningen – karakteriserad av samarbete mellan demokratierna, multinationella institutioner (som EU och Nato) och internationell rätt – är under stark press från flera håll samtidigt.