”House of cards”, ”Rome”, ”Boardwalk empire”, ”Game of thrones” – bakom många av de senaste årens populära tv-serier om maktkamp och politiskt rävspel kan man ana Niccolò Machiavellis drygt 500 år gamla skrift ”Fursten”. Som politisk tänkare är dock upphovsmannen fortfarande missförstådd.

George R R Martin hade förmodligen (nidbilden av) Niccolò Machiavelli i tankarna när han skapade ”Game of thrones”-figuren Littlefinger (Aidan Gillen). Foto: HBO, IBL

Snön faller allt ymnigare, muren är forcerad och Nattkungen är på marsch med sin armé av döda. Där står vi nu när den sjunde säsongen ”Game of thrones” har avslutats.

”Game of thrones” är en av de mest framgångsrika tv-serierna någonsin, men också en i raden av populära tv-serier under senare år med maktkamp i dess naknaste och brutalaste form som främsta tema: ”House of cards”, ”Jamestown”, ”Black sails”, ”Deadwood”, ”Rome”, ”Boardwalk empire” – listan kan göras lång. Och det ligger nära till hands att se dem alla som olika tolkningar av ett manus som tillkom omkring 1513 i Sant’Andrea in Percussina, en liten by med hänförande utsikt över det böljande toskanska landskapet. Skriften fick titeln ”Om furstendömen”, men är mer känd som ”Fursten”. Den författades av en avdankad och bitter före detta statstjänsteman i Florens utrikesförvaltning – Niccolò Machiavelli (1469–1527).

Utifrån denna lilla handbok i maktutövning, helt ­renons på moralisk och religiös polityr, har Machiavelli demoniserats och framställts som ondskans intellektuella alibi. Machiavellism betecknar maktpolitik i dess nedrigaste form och det finns en inte helt omöjlig teori om att ­Niccolò Machiavelli givit upphov till en eufemism för självaste hin håle på engelska – ”Old Nick”. Detta har lett till en vrångbild av personen bakom verket och skymt komplexiteten i hans politiska tänkande.

”Game of thrones” och de andra serierna utspelar sig i världar där gränserna mellan gott och ont är minst sagt porösa, om dessa storheter över huvud taget existerar. Även de mer sympatiskt laddade rollfigurerna tvingas till grymheter och svek, helt i linje med budskapet i ­”Fursten”. Vilka ideal eller syften du har är irrelevant, du måste ha lejonets styrka och rävens list om du ska lyckas erövra och behålla makten. Det är bättre att vara fruktad än älskad, om du inte kan vara båda, lyder Machiavellis klassiska råd. Gudsfruktan, givmildhet, hederlighet var dygder som officiellt omhuldades i Machiavellis samtid, men i ”Furs­ten” är det blott rekvisita i konsten att förställa sig. Detta är också den överskuggande ordningen i ”Game of thrones”, vilket inte minst manifesteras i den rättrådige Ned Starks öde när han blir offer för dolska intriger i Westeros och förlorar sitt huvud.

Så vad vore mer naturligt än att förlägga en dramatisering av ”Fursten” till Machiavellis egen tid då giftermål och giftmord var lika självklara inslag i politiken som torgmöten är i dag? Den mångfalt Emmybelönade ”The Borgias” från 2011 gör just det, och som en bonus finns ”manusförfattaren” själv med på ett hörn. Familjen Borgia utgjorde en av de mäktigaste, och mest depraverade, aktörerna i renässansens Italien åren kring sekelskiftet 1500, framför allt genom påven Alexander VI och dennes oäkte son Cesare Borgia. På en maktpolitisk spelplan, som till och med överträffar ”Game of thrones” i komplexitet, blev Cesare en formidabel kraft, lika utstuderat brutal som listig. Som sådan kom han att bli Machiavellis idealfurste och ”huvudrollsinnehavare” i ”Fursten”.

I ”The Borgias” gestaltas Machiavelli i enlighet med den traditionella nidbilden av honom – en karikatyr utifrån antagandet om hur författaren till ett nihilistiskt verk som ”Fursten” måste ha varit funtad. Med stel överläpp får han i varje replik ge prov på den kallhamrade realpolitiska cynism som han slentrianmässigt har ansetts företräda. Det är också uppenbart att samma nidbild stod modell när ”Game of thrones”-skaparna yxade till den ständigt intrigerande Petyr ”Littlefinger” Baelish, vilken gick hädan nu i säsongsavslutningen. Av de bevarade källorna at döma – främst korrespondens om, från och till Machiavelli – ligger emellertid den gestaltningen långt ifrån den historiska personen.

I stället framträder en man med glimten i ögat och ett tämligen vanvördigt förhållningssätt till dåtidens sociala och religiösa konventioner. Hans gudstro tycks ha varit av det ljummare slaget och han var inte nådig i sin kritik mot kyrkan i Rom. Den var enligt Machiavelli huvudansvarig för Italiens många olyckor, dess splittring och de utländska härarnas härjningar i landet. Han var lika passionerad i det politiska hantverket som i sina många kvinno­historier, men han var också mycket mån om sin familj och sina vänner. Han umgicks i för tiden progressiva kretsar och hade homosexuella vänner (sannolikt hade han också själv sporadiska relationer med män), vilket ansågs opassande för en person med ambitioner.

Machiavelli tillhörde en anrik florentinsk släkt, men hans familjegren var de ­”fattiga kusinerna”, och han kämpade hela sitt liv med att få ekonomin att gå ihop. Och i den florentinska aristokratins ögon var han en man av folket, ­vilket kom att användas mot honom. Han fick inte den högklassiga utbildning som stadens ädlingar åtnjöt, men hans far lyckades under åren bygga upp ett mindre bibliotek där den unge Machiavelli kunde förkovra sig i de ­antika klassikerna. Mot denna bakgrund och med tanke på att han saknade relevant erfarenhet är det något av ett mysterium att han utnämndes till den viktiga posten som förste sekreterare för Andra kansliet i juni 1498. Kansliet ansvarade för Florens besittningar och utrikes ärenden, inklusive militära. Som dess chef kom Machiavelli att möta tidens kungar, påvar och furstar. Och det var analyser av dessa personers handlande samt studier av de ­antika klassikerna som låg till grund för Machiavellis ­politiska författarskap.

Machiavellis verkliga ärende med ”Fursten” har diskuterats i det oändliga och givit upphov till otaliga tolkningar, men det är egentligen ganska enkelt: han sökte jobb. När republiken i Florens föll 1512, föll också Machiavelli. Han anklagades för att ingått i en komplott mot den ­nygamla härskarfamiljen Medici. Han fängslades och ­torterades – men benådades efter några månader. Av ekonomiska skäl tvingades han dra sig tillbaka till villan i Sant’Andrea som han ärvt av sin far. Där ägnade han sig åt lantliga sysslor och att dricka vin på bykrogen, men det var också där han skrev sig till berömmelse. För att ge prov på sin kompetens som politisk analytiker skrev han ”Fursten” och dedikerade den till Florens härskare, ­Lorenzo II Medici, i en vädjan om att återsättas i tjänst. Men han fick inte ens komma på intervju, i stället tillkom under de följande åren en rad verk inom poesi, dramatik, historia och krigsvetenskap, men framför allt inom statskonst – ett författarskap som starkt bidrog till att skapa den moderna italienskan.

”Fursten” är det överlägset mest kända verket men ­också orsaken till att Machiavellis politiska tänkande i hög grad missförståtts. Den skrift som gör honom störst rättvisa och förmodligen haft mest inflytande på eftervärldens politiska utveckling fick den föga säljande titeln ”Republiken: diskurser över de första tio böckerna av ­Titus Livius” – mer känd som ”Discorsi” (föredömligt översatt till svenska 2008 av Paul Enoksson). Dessa två böcker är, med deras banbrytande empiriska analyser, ­anledningen till att Machiavelli brukar lyftas fram som skapare av den moderna statsvetenskapen, men om ”Fursten” är ett råmanus till ”Game of thrones” så är ”Discorsi” ett ­synopsis som ligger till grund för USA:s konstitution.

I den senare tar Machiavelli tydligt parti för den fria ­republiken och föregriper flera av de viktigaste politiska projekten i modern tid: republikanismen, liberalismen, rättsstaten, maktdelningsprincipen och den konstitutionella monarkin. Och hans argumentation för tankarna till liberalt frihetsideal av betydligt senare datum. Republiken är, enligt Machiavelli, den enda styrelseform som sätter det allmännas bästa främst och ser till att barn som föds fria blir goda medborgare som är väl skickade att delta i statens styre. Friheten borgar också för ekonomisk blomstring, såväl de allmänna som de privata vinsterna ökar ”på ett underbart sätt”. Vidare lägger han fram sina tankar angående maktdelning, vikten av att staten styrs av goda lagar och han varnar för att korruption i alla dess former är det största hotet mot statens överlevnad.

Upplysningstidens anhängare av republikanismen tog vid där Machiavelli slutade, däribland Montesquieu som konceptualiserade maktdelningsprincipen, även om han inte tog ställning för republiken som styrelseform. Machiavellis frihetliga republikanism inspirerade också grundlagsfäderna i USA, i synnerhet John Adams som lyfte fram hans idéer om maktdelning och betydelse för den politiska rationalismen. Mot denna bakgrund framstår råden i ”Fursten” som ett nödvändigt ont, en övergångslösning, i en kaotisk och ond tid (Machiavellis egen), och den fria republiken i ”Discorsi” som det långsiktiga målet. Och trots den ­extrema rationalismen i ”Fursten” uppvisar den också ett utopiskt inslag vilket kommer till uttryck i det sista kapitlet – en vision av ett enat, militärt starkt och självständigt Italien. Det skulle dock dröja 343 år efter Machiavellis död innan enandet blev verklighet.

Hotet från Nattkungen i ”Game of thrones” motsvarades under Machiavellis levnad av stormakterna i norr, Frankrike och Tysk-romerska riket. Deras moderna och vältränade stridskrafter representerade en våldskapacitet som de splittrade italienska stadsstaterna inte kom i närheten av. Och i början av 1520-talet kom vintern till den italiska halvön i form av den tysk-romerske kejsaren Karl V:s oregerliga tyska landsknektar. I maj 1527 utsatte de Rom för våldsam plundring, sacco di Roma – en händelse som markerar slutet för den romerska renässansen.

Machiavelli dog i Florens några veckor senare, medan landsknektarna fortfarande var sysselsatta med att plundra och mörda i Rom. På sin dödsbädd ska han, sin vanvördiga natur trogen, återigen ha ställt vedertagna värdegrunder på huvudet genom att önska sig till helvetet för att där dryfta viktiga politiska frågor med antikens stora. Ett himmelrike gott nog för en av renässansens stora.

Gunnar Wiman Frilansskribent