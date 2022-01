Ut med det gamla, in med det nygamla

Under 1980-talet var det Barolo Boys, och en Barolo Girl, som ritade om Piemontes karta och vände upp och ner på traditionerna. Ut med de gamla stora faten, in med små franska barriquer. Vinerna macererades (lakades ur) bara under en kort period, lagrades på de franska faten och tappades därefter på smal Bordeaux-flaska. Frukten var stor och vinerna tillgängliga. Nu minsann gick det äntligen att dricka Barolo utan att behöva vänta i 10, 20 eller till och med 30 år.

Utvecklingen behövdes, den kom i rättan tid. Men nu är det också rätt tid att använda sig av både gammal och ny kunskap. I dag är det istället boysens barn som gör vin. Ofta med en mix av det nya och gamla, med frukt som skiner. Man har gått tillbaka till rötterna, bokstavligen, och faktiskt plockat in de stora mer neutrala ekfaten igen.

Låt oss resa över Atlanten och landa i Kalifornien. Staten som dominerar vinproduktionen i landet. Där grundades för cirka tio år sedan föreningen IPOB, In Pursuit of Balance, jakten på balansen. Gruppen bestod av odlare och vinmakare som var trötta på svulstiga och obalanserade viner. IPOB skakade om vinnäringen en smula. Fast som det mesta i USA: balans är i ärlighetens namn inte deras starka sida. Det är antingen eller, go big or go home, typ. I stället för balans blev många viner för reduktiva med för tidigt skördad och inte helt mogen frukt. Balansjakten tog slut. Men den satte ändå lite prägel på en del av de uppfräschade viner som finns i dag från USA.

In med det nygamla får bli årets nyårslöfte. En gnutta innovation ihop med lika mycket tradition ser ut att vara ett vin(n)ande koncept.

Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi varje vecka tipsar om spännande viner och härliga recept.