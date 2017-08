USA:s skuldtak kan höjas i sista stund

USA:s kongress har sedan en lagändring 1917 haft mandat att sätta ett tak för hur stor skuld regeringen får ha.

Under större delen av 1900-talet har kongressen godkänt höjningar utan stort motstånd. Men i takt med en växande statsskuld har en höjning av skuldtaket blivit en alltmer politiskt laddad fråga.

Om inte politikerna i kongressen kan enas om att höja USA:s skuldtak fram tills mitten av oktober 2017 kommer pengarna att ta slut hos finansdepartementet. Då kan USA tvingas ställa in betalningar för federala utgifter till bland annat sjukvård, försvar och sociala förmåner.

En utebliven höjning kan få katastrofala ekonomiska konsekvenser och leda USA in i en ny era av lågkonjunktur och arbetslöshet.

Källa: USA:s finansdepartement, Washington Post