USA:s sanktioner mot Iran påverkar Europas säkerhetspolitiska läge

Det var i våras som president Trump meddelade att USA skulle dra sig ur avtalet, officiellt känt som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), som i stora drag innebar att Iran gick med på att skära ned sitt atomenergiprogram under internationella inspektörers översyn i utbyte mot lyftandet av internationella sanktioner. Till följd av Trumps beslut bröt USA avtalet – och den FN-resolution som stödjer det – genom att återinföra ekonomiska sanktioner mot Iran.