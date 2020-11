Runtom i världen rapporteras det friskt om amerikansk politik. Särskilt under ett valår. Heter en av presidentkandidaterna Trump tycks intresset aldrig sina. Sensationella nyheter som under normala omständigheter skulle dominera nyhetsflödet i veckor är bortblåsta inom loppet av något dygn, ersatta av än värre skandaler. Blickar man bortom dagsfrågor om presidentens hälsa eller den senaste valdebatten är en röd tråd under årets valkampanj demokratin i USA. Delvis har det att göra med president Trumps auktoritära stil och bristande respekt för rättsstaten. Men i diskussioner om amerikansk demokrati finns större frågor som existerar oberoende av Trumps presidentskap. Det handlar om lågt valdeltagande, representationen i elektorskollegiet jämfört med folkets majoritetsval, utländsk påverkan, tech-jättarnas inflytande och svårigheter att rösta.

Från Demokraternas sida oroar man sig för ökade krav vid röstningsförfarandet, exempelvis att fler delstater kräver legitimation (vilket kan förvåna en svensk där legitimation normalt uppvisas). Från Republikanernas sida oroar man sig för bland annat poströsternas legitimitet och dubbelröster. En försvårande faktor i år är coronaviruset, eftersom färre väljare vill besöka vallokalen och då riskera sin hälsa.