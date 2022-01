Flera decimeter snö och stormvindar som kan ge strömavbrott och översvämningar längs kusten. Det är vad som väntar östra USA i helgen.

Under lördagen har runt 3 400 flygningar ställts in enligt flygbevakaren Flightaware. Många tåg har ställts in och människor uppmanas hålla sig borta från vägarna.