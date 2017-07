Nordkoreansk propaganda. Foto: Vincent Yu

När jag bodde i USA några månader i vintras var det vanligaste samtalsämnet med vänner och grannar frågan om president Trump skulle starta ett storkrig under sin mandatperiod.

Idag publicerar NBC en opinionsundersökning som visar att en överväldigande majoritet av tillfrågade amerikaner tror att det kommer att bli så.

An overwhelming majority of Americans — 76 percent — are worried that the United States will become engaged in a major war in the next four years, according to a new NBC News SurveyMonkey National Security Poll out Tuesday.

The number has jumped 10 points since February when 66 percent of Americans said they were worried about military conflict.

Mest sannolikt ansågs ett krig mot Nordkorea vara (41%), ett krig mot ISIS kom därnäst (28%) och ett krig mot Ryssland låg nu på 18% sannolikhet.

I mina samtal i vintras var det presidenten och hans rådgivare Steve Bannon som ansågs vara de som var mest benägna att använda USAs militärmakt för att uppnå sina politiska mål.