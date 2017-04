Vad händer sen? Foto: Staff Sgt. Shawn Nickel

Att USAs krig från Vietnamkriget till idag varit misslyckade krig - beror det på att de militära insatserna varit misslyckade? Eller är det den civila, politiska ledningen som misslyckats?

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Frågan om den amerikanska militärens roll kan man leda tillbaka till den amerikanska författningens tillkomst i slutet av 1700-talet. General George Washington ledde frigörelsekriget från den engslka kronan och han blev den nya republikens förste president och överbefälhavare.

Men den princip som sedan lades fast kombinerade rollen som statschef med rollen som överbefälhavare och ingen militär har sedan dess varit överbefälhavare.

USAs överbefälhavare idag är alltså president Trump.

Wall Street Journal har idag en intressant recension av en bok som diskuterar frågan om vad som ska hända efter en amerikansk militär seger i ett krig.

General Robert H. Scales skriver om boken “War and the Art of Governance” som driver tesen att om USA misslyckas med att förvalta resultatet av ett krig så beror det på den civila och politiska hanteringen efter krigssluten. I stället bör den amerikanska militären fortsatt förvalta det territorium som erövrats.

Jag har inte läst boken - endast recensionen - men jag den fråga jag tycker inställer sig är: när nås slutpunkten på en sådan militär administration? Hur hanterar man t ex i fall som Afghanistan eller Irak den demokratiska legitimiteten? Är en mångårig militär ockupation verkligen en god idé?

Kan man verkligen vara säker på att en utdragen militär förvaltning verkligen löser de problem som uppenbart den civila, politiska amerikanska statsledningen misslyckats med? Det tycks mig högst osannolikt.

Det mest intressanta med boken tycks mig vara att dess tes är lätt att förena med den amerikanska extremhögerns attacker mot den demokratiska politiska ledningen av landet.

”Det skulle gå så mycket bättre om generalerna tog över.”

Kanske är den relevanta frågan en helt annan, nämligen om USAs misslyckade militära insatser beror på missriktade politiska beslut före krigen.