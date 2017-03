CIA Director Lt. Gen. Michael Hayden 2008 Foto: Kevin Wolf

Olof Ehrenkrona uppmärksammade på Facebook ett inslag på MSBC härom dagen med förre CIA-chefen Michael Hayden.

Det här är en text från SvD Ledare.

Jag rekommenderar varmt denna visning därför att den på ett skrämmande tydligt sätt illustrerar den svåra kris som USA idag befinner sig i.

Den kontinuerliga kris som pågått sedan Donald Trump trädde in i Vita huset handlar uteslutande om en intern amerikansk kris där huvudpersonen som ständigt utlöser nya kriser är just presidenten själv.

Hayden citerar den tidigare Vita hus-talskrivaren Michael Gerson - nu kolumnist i Washington Post - som konstaterat att president Trump ”lives in an eternal now”. Detta att leva i ett evigt nu innebär att inget som hänt tidigare spelar någon som helst roll och att inget som händer därefter heller ’r något man ska bry sig om.

Hayden konstaterar att USA inte kan fungera som om man lever i ett sådant evigt nu. USAs relationer med omvärlden, med kongressen etc har en kontinuitet som Trump inte inser eller inte förstår.

Det som nu utlöst de flesta reaktionerna är Trumps ogrundade anklagelser i en serie tweets i lördags morse mot president Obama för att denne skulle ha telefonavlyssnat Trump och Trumps kampanjstab under presidentvalskampen.

Hayden konstaterar lugnt att detta inte har skett.

Presidenten har inte den makten. De två som skulle kunnat vända sig till den domstol som kan utfärda sådana tillstånd har inte gjort så. Såväl CIA-chefen som FBI-chefen har med eftertryck dementerat Trumps anklagelse.

Hayden sa att som president kunde Donald Trump kontaktat dessa båda för att få veta om det rykte som oseriösa, högerextrema medier spritt har fog för sig. Men Trump tror mer på sådana källor än på säkerhetsorganens chefer.

Tala om kris i USAs högsta ledning.

Programledaren för Morning Joe, Joe Scarborough, konstaterar att det finns ett mönster från valkampanjen. Trumps extrema tweets kommer antingen på fredagkvällen eller lördagmorgonen för att de därefter ska dominera alla nyhetssändningar i USA de kommande dygnen.

Joe Scarnorough har tidigare suttit i kongressen som representant för republikanerna i Florida. Han fick när han slutade betyget 95% i överensstömmelse med American Conservative Union.

Nu ställer han i programmet frågan om presidenten är galen (mad) eller ”galen som en räv” (mad as a fox).

Presidenthistorikern Douglas Brinkley sa igår till Wall Street Journal att Trumps lördagstweets är unika i amerikansk historia. Presidentskapet utgör en kontinuitet och,att en sittande president ogrundat skulle anklaga sin företrädare för brott har aldrig tidigare hänt.

Brinkley: “It creates a feeling of instability in the United States.”

Detta är Trumps lördagstweets:

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election!

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW!

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

Effekten av Trumps agerande är svårt att förutse. Under presidentvalkampen sa han:

”I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose voters."

Det pågår en högst seriös diskussion i USA om landet är på väg mot autokrati.