Just nu skriver han för The New Yorker och i den aktuella utgåvan (Sept 16) recenserar han Samantha Powers nya bok ”The Education of an Idealist” och det är en mycket läsvärd essä som kontrasterar krigets verkligheter mot den politiska värld där Power verkade under Barack Obamas år som president - först som rådgivare och sedan som FN-ambassadör.

Det är verkligen ingen hyllningstext.