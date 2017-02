USA:s invandrare i endagsprotest

Demonstrationer för och emot president Donald Trumps invandringspolitik i New York i helgen. Arkivbild. Foto: Julie Jacobson/AP/TT

Uppmaningen att delta i "En dag utan invandrare" har spridits som en löpeld bland aktivister och invandrargrupper, utan att ha någon tydlig nationell avsändare, skriver tidningen The New York Times. Strejker är planerade i bland annat Washington DC, New York, Philadelphia, Austin och San Francisco där flera restauranger, gym och skolor stänger för dagen. Ett antal företagsledare har ställt sig bakom protesten och betonat att deras bolag inte skulle fungera utan invandrare.

Uppmaningen att strejka gäller såväl papperslösa migranter som de som invandrat lagligt. Protesten sker i ljuset av president Donald Trumps invandringspolitik som innefattar utökade deporteringar från USA, bygget av en gränsmur mot Mexiko samt ett – av domstol stoppat – inreseförbud från sju i huvudsak muslimska länder.

En omskriven demonstrant är den spanskamerikanske kändiskocken José Andrés, som äger restauranger i flera städer. Andrés ligger i tvist med Donald Trump sedan han dragit sig ur ett avtal om en krog på ett Trumphotell i huvudstaden. Detta efter att Trump under valrörelsen kallat mexikanska invandrare för brottslingar och våldtäktsmän.

– Vi är alla ett, säger Andrés till USA Today om protesten.