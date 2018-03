Tiotusentals unga amerikaner väntas i dag demonstrera mot vapenvåld och för säkrare skolor. Detta under devisen March of Our Lives (ungefär Våra livs marsch), en protest planerad av elever som överlevde skolmassakern i Parkland i Florida i februari. Demonstranter i tusental väntas till Washington DC, där de bland annat ska gå utefter Pennsylvania Avenue mot Vita huset. Dessutom planeras över 800 manifestationer på andra platser i USA och internationellt.