Jag skrev för några veckor sedan om Frihetsgudinnans dubbla budskap.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I diskussionen om USA politik avseende invandring och flyktingar framstår landet ibland som budskapet på Frihetsgudinnan.

Det är inte hela sanningen. Välkomnandet har en baksida.

Historikern Jon Meacham skriver intressant om hur tidigare presidenter argumenterat mot invandring.

Alexander Hamilton var själv invandrare och blev aldrig president men han är en av USAs mest hyllade tidiga statsmän.

1802 skrev han:

”The influx of foreigners must, therefore, tend to produce a heterogeneous compound; to change and corrupt the national spirit; to complicate and confound public opinion; to introduce foreign propensities.”

Denna aversion mot nyanlända går som en röd tråd genom USAs historia.