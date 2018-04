USA varning: ”Sverige bör inte skriva under”

Hotfulla ord kommer från USA till Sverige mitt under pågående utredning om regeringen ska skriva under FN:s kärnvapenavtal. Landets nedrustningsambassadör varnar för att "säkerhetssamarbetet hotas om Sverige skriver under".

– Oacceptabla påtryckningar, säger Beatrice Fihn, chef för internationella kampanjen mot kärnvapen.