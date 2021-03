USA varnar för inhemska terrorhot

Hotbilden är sammanställd av den samlade underrättelsetjänsten ODNI (Office of the Director of National Intelligence), som varnar för att hoten kan öka i år.

Underrättelsetjänsterna gör en distinktion mellan rasistiska grupper, som tenderar att attackera civila, medan extrema sammanslutningar riktar in sig mot polis, regeringsföreträdare och byggnader.