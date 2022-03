Intensiv artillerield mot Mykolaiv

Hamnstaden Mykolaiv i södra Ukraina är under intensiv artillerield på måndagsmorgonen, rapporterar The New York Times, efter det att ukrainska förband tryckt tillbaka de ryska styrkorna ut ur staden på söndagen.

Under natten har även intensiva attacker från luften fortsatt över Charkiv i nordöst, där ett tv-torn träffades av rysk artillerield på söndagskvällen. Senast i raden att träffas i attackerna är ett universitet och ett bostadskvarter, med flera dödsoffer som följd, rapporterar AFP.