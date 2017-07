Hur är stämningen den 4 juli? Foto: Steve Campbell

Hur står det egentligen till med USA på nationens födelsedag, 4 juli?

Det finns många svar på den frågan, men någon riktigt positiv stämning kan man inte tala om. Och det handlar verkligen inte bara om Donald Trump även om nog både presidenten själv och en god del av de amerikanska medierna nog tror så.

Jack Ma, Alibabas skapare, hade sin förklaring när i ett anförande på World Economic Forum i Davos sa att USA under de senaste 30 åren spenderat 14,2 biljoner dollar på 13 krig i stället för att bygga industrier i Mellanvästern, USAs kris handlar inte om att andra stjäl amerikanernas jobb utan att den amerikanska staten inte satsat på att skapa utveckling i det egna landet.

Det är en analys många amerikaner torde dela.

James Dobbins, författare till nyutkomna memoarboken “Foreign Service: Five Decades at the Forefront of American Diplomacy” skriver i Wall Street Journal att Trump inte är den förste amerikanska president som velat dra ner på USAs globala ansvarstagande:

”Mr. Obama, like his predecessors, discovered that while Americans wanted a less costly foreign policy, they had difficulty accepting the diminished influence that went with it. Americans are unlikely to remain comfortable seeing their leaders heading a coalition of petro-state monarchs and illiberal strongmen while the democratic world marches to a different drum.” President Obama erfor liksom sina företrädare att även om amerikanerna vill ha en mindre dyrbar utrikespolitik så har de svårt att acceptera ett minskat inflytande. Amerikanerna kommer knappast att vara bekväma med att deras ledare står i spetsen för en koalition av oljestatkungar och anti-liberala diktatorer medan den demokratiska världen har en annan kurs.

David Frum i The Atlantic är mycket mera upprörd och hans ilska riktas inte oväntat än en gång mot USAs president:

När USA firar sin nationaldag så är detta ett faktum: Leading the celebrations will be a president mysteriously dependent on a foreign power—a president who lavishly praises dictators and publicly despises the institutions of freedom, not only the free press but also an independent judiciary and other constitutional restraints on his will. Festligheterna anförs av en president som på ett mystiskt sätt är beroende av en främmande makt, en president som hyllar diktatorer och som öppet uttrycker sitt förakt för frihetens institutioner, inte bara en fri press utan också oberoende domstolar och andra författningsenliga begränsningar av presidentmakten.

Frum riktat sin kritik mot den amerikanska elit som lät detta ske, en elit vars underlåtenhetssynder möjliggjorde elektorsförsamlingens val av Trump.

David Frum har många gånger tidigare grubblat över orsakerna till dagens läge i landet och hans bild av vart detta mycket väl kan leda är mycket dyster, mycket pessimistisk. Han delar knappast Dobbins förhoppning att amerikanerna inte kommer att acceptera den färdriktning landet just nu slagit in på.

Harvardprofessorn Cass Sunstein har lagom till 4 juli läst om ett tal som den unge Abraham Lincoln höll som 28-åring 1838. Talet handlade om den avgörande betydelse av respekt för lagen och hans varningsord ter sig sällsamt aktuella idag.

Lincoln worried over the emergence of a leader who “thirsts and burns for distinction,” who might “set boldly to the task of pulling down.” Lincoln described this as “a probable case, highly dangerous.” At that point, Lincoln looked backward to the revolution itself. Writing 62 years after the Declaration of Independence, he argued that the time had come to move past the emotional fervor that animated the war effort and to cultivate reason instead.

Lincoln varnade för en ledare som törstar och brinner för sin egen personlighet och som därför med kraft satsar på att dra ner andra. Lincoln beskrev ett sådant scenario som både sannolikt och högst farligt. 62 år efter självständighetsförklaringen menade den blivande presidenten att det var hög tid att röra sig bortom den emotionella hetta som drivit fram krigsansträngningen och att i stället hylla förnuftet.

The Economist har i veckans nummer en temasektion om USA. Tidskriften hyser knappast några förhoppningar om att president Trump kommer att göra en positiv insats för sitt land:

July 4th is a time to remember that America has renewed itself in the past; think of Theodore Roosevelt’s creation of a modern, professional state, FDR’s New Deal, and the Reagan revolution. In principle it is not too late for Mr Trump to embrace bipartisanship and address the real issues. In practice, it is ever clearer that he is incapable of bringing about such a renaissance. That will fall to his successor.

Trump är inte kapabel att fokusera på det som nu behöver göras. USA har förnyats tidigare. Av Theodore Roosevelts skapande av den moderna staten, av FDRs New Deal och av Reagans revolution. Men det blir Trumps efterträdare som får ansvara för den behövliga amerikanska renässansen