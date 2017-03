USA och Kina undviker den ”tickande bomben”

Samtidigt som USA:s utrikesminister Rex Tillersons Kinabesök valde hans chef, president Donald Trump, att återigen skruva upp tonläget mot Kina.

På fredagen skrev presidenten på Twitter att ”Nordkorea beter sig mycket dåligt” och att Kina har gjort för lite för att förhindra landets utveckling av kärnvapen.

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help!