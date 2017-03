Två protektionister Foto: David Goldman

Jag skrev igår om den falska amerikanska debatt om handelspolitiken som Trump-administrationen driver.

Det är viktigt att komma ihåg att även det demokratiska partiet (Hillary Clinton och Bernie Sanders) under förra årets presidentvalskampn ägnade sig åt samma falska verklighetsbeskrivning som Trump-kampanjen.

Förmodligen hade Hillary Clinton som president dock valt en annan linje än den man kan befara att Trump nu kommer slå in på. Som presidentkandidat flirtade även Barack Obama med protektionistiska tankar, men som president blev han en stor frihandelsvän.

Ibland skapar makt insikter. Jag är dock rädd för att det kanske inte kommer hända med nuvarande hyresgäst i Vita huset.

Stephen Roach har idag i Financial Times en excellent uppgörelse med Trumpadministrationen och den tongivande rådgivaren där (Peter Navarro).

Roach konstaterar att USA har handelsunderskott med 101 nationer i världen så Trumps förställning att man med bilaterala avtal ska ”lösa problemet” är rent struntprat.

Det handlar, som jag skrev igår, om sparandeunderskottet i den amerikanska ekonomin. Eftersom amerikanerna inte sparar importerar man sparande från andra länder typ Kina, Tyskland och Japan som har stora överskott.

Men för att attrahera utländskt kapital behöver USA ha ett stort underskott:

Since 2000 the cumulative 8,3 trillion USD balance of payment defecit has been almost identical to the 8,6 trillion USD multilateral trade gap over the same period.

Roach sammanfattar:

Protectionism is a blame game that avoids giving an honest message to the American public: that trade deficits have become central to the grand bargain between the US and the rest of the world. They have allowed Americans to tap the surplus saving of others in order to keep consuming beyond their means. If the US does not like trade deficits, then it either has to start saving again or give up on the false promise of economic renewal. Trade deficits are not the problem, but symptoms of a deep denial.



(Protektionism är en låtsaslek där man skjuter skulden på några andra men undviker att ge ett ärligt besked till den amerikanska allmänheten: att handelsunderskott har blivit central för relationen mellan USA och resten av världen. Underskotten har tillåtit amerikaner att utnyttja andra länders sparandeöverskott för att amerikanerna ska kunna fortsätta konsumera över sina tillgångar. Om USA inte gillar handelsunderskott, då måste man börja spara igen eller ge upp de falska löftena om ekonomisk förnyelse. Handelsunderskott är inte problemet, utan symptom på ett djupgående förnekande av verkligheten.)

Det talas mycket om vilket hot Donald Trump är mot världen. Men han är ett hot inte minst mot USA och amerikanerna. Om han utlöser ett globalt handelskrig kommer alla att drabbas - inte minst amerikanerna.