USA kräver FN-utredning av mordet på Catalán

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley har framfört krav på att FN startar en egen utredning om morden på Zaida Catalán och Michael Sharp. Arkivbild. Foto: Richard Drew

USA kräver att FN startar en internationell utredning av morden på den svenska FN-experten Zaida Catalán och hennes amerikanska kollega Michael Sharp i Kongo-Kinshasa.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley har i ett uttalande riktat till FN:s generalsekreterare António Guterres krävt att han initierar en särskild utredning av morden under FN:s beskydd, skriver The New York Times.

Enligt FN:s talesperson Stéphane Dujarric är det dock inte möjligt för Guterres att ta initiativ till en brottsutredning utan godkännande från ett mellanstatligt FN-organ som exempelvis säkerhetsrådet.

Annons X

– Generalsekreteraren kan inte träda in i stället för rättssystemet i en självständig stat. Men vi står redo att ställa oss bakom alla utredningar som startas av relevanta mellanstatliga organ, sade Dujarric.

Zaida Catalán arbetade för en av FN:s expertgrupper som lyder under världsorganisationens mäktigaste organ – säkerhetsrådet. Expertgrupperna är observatörer som ska övervaka situationen i länder som är föremål för FN-sanktioner. De ska också utreda brott mot folkrätten.

Den 13 mars i år rapporterades Catalán saknad tillsammans med expertgruppens samordnare, amerikanen Michael Sharp. De hittades döda den 28 mars.

En videosekvens från en mobiltelefon visar hur de förs in i en skogsdunge av beväpnad milis där båda skjuts ihjäl.