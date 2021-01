Brunkräm, gult hår och röd slips vinkade hejdå och gick uppför trappan till Air Force One tillsammans med Instagram-ansiktet med kattögon. Ingen var helt säker på om planet verkligen skulle lyfta. Om det verkligen skulle ske. Om de verkligen skulle försvinna. Eller om något oväntat fortfarande kunde ske i sista stund.

Några timmar senare gick en gammaldags politiker från före-tiden upp för trapporna till Kapitolium för att sväras in som ny president. Bredvid sig hade han en blivande first lady som vill behålla sitt arbete och sin doktorstitel. Och en svart kvinna med indiskt påbrå som skulle bli ny vicepresident. Hon flankerades i sin tur av en judisk second gentleman, som får titeln för första gången och har avsagt sig sitt arbete för att bistå sin frus uppdrag.