USA fruktar en ny megaorkan

Orkanen Dorian väntas öka i styrka innan den dundrar in över Floridas ostkust på måndag. Just delstaten Florida är å andra sidan relativt väl rustad för att hantera oväder. SvD listar de värsta orkanerna som drabbat USA:s fastland senaste åren.

Vissa av dem har etsat sig fast i minnet: Orkanen Katrina som dränkte New Orleans 2005, Sandy som ödelade kustremsor i New York och New Jersey 2012, Maria som orsakade kaos på amerikanska territoriet Puerto Rico i september 2017.