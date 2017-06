USA-expert: ”Comey ville skydda sig mot lögner”

Sparkade FBI-chefen James Comey. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Ett 20-tal senatorer i underrättelseutskottet fick sju minuter var på sig att fråga ut James Comey. Den över två meter långe juristen, som fick sparken som FBI-chef den 9 maj, var inte svaret skyldig.

Under ed sade Comey att Trumpadministrationen valt att svärta ner honom med lögner.

– De påstod även att FBI-organisationen var i upplösning och personalen missnöjd. Det var lögner, sade Comey.

Han avslöjade också att han medvetet läckt ut uppgifter via en professor på Columbia University till New York Times för att en speciell åklagare skulle kunna ta sig an den påstådda ryska inblandningen i USA-valet i november.

– Men det var ett av många sidospår. Jag tyckte det mest intressanta var Comeys skildringar av sina möten med Trump. Vad hände egentligen? Comey säger en sak, Vita huset en annan. Det här ställer saker på sin spets, säger Erik Åsard som följde hela utfrågningen.

USA-experten, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet, anser att fokus bör ligga på Comeys konversationer med Trump:

– Att Comey efter första mötet face to face kände att han måste göra anteckningar om vad som sades för att han inte var säker på att Trump inte skulle ljuga var uppseendeväckande. Det är starka ord från en tjänsteman, konstaterar Erik Åsard.

I nästa andetag i utfrågningen tillade Comey att han aldrig känt det behovet inför tidigare presidenter som Barack Obama och George Bush.

Comey var i utfrågningen helt övertygad om att det förekom rysk inblandning i valet förra året och att det var en attack på demokratin.

– Det förekommer en väldigt aggressiv rysk underrättelsetjänst i USA. De är ute efter Amerika, sade James Comey.

Erik Åsard fäste sig vid vad Comey sade om Trumps undran över den ryska inblandningen:

– Inte någon gång under de kontakter Trump hade med Comey frågade presidenten hur det var med den ryska hackningen under valet. Det enda han ville veta var om han själv stod under utredning, säger Erik Åsard.

Den 17 maj tillsatte justitiedepartementet en speciell utredning, ledd av åklagare Robert Mueller, som ska granska den påstådda ryska inblandningen i USA-valet.

– James Comey lämnade över alla sina skrivna dokument dit. De ligger sannolikt så nära sanningen som man kan komma, säger Erik Åsard.