On the walls of a bar in the old town of Vilnius, Lithuania Foto: Mindaugas Kulbis

Är USA ett räddhågat land bland andra räddhågade länder i världen?

NYT-kolumnisten David Brooks ställer den pregnanta frågan idag.

Han jämför med de ryska reaktionärer vi nu lär oss allt mera om:

Annons X

The true American myth is dynamic and universal — embracing strangers and seizing possibilities. The Russian myth that Trump and Bannon have injected into the national bloodstream is static and insular. It is about building walls, staying put. Their country is bound by its nostalgia, not its common future

Den ryska synen på den egna staten som statisk och isolerad står mot den klassiska amerikanska synen på det egna landet som dynamiskt och universellt.

Detta är ingen ny insikt. Trumps valkampanj hade samma budskap om den farliga omvärld som lurar amerikaner och besegrar dem i krig. De båda ledande demokratkandidaterna Hillary Clinton och Bernie Sanders hade inget kraftfullt alternativ. Sanders omfamnade i ganska hög grad Trumps syn på omvärlden.

Jag har tidigare skrivit om att jag tror nyckelfaktorn bakom denna sinnesförändring är USAs förlorade krig - från Vietnam till Mellanöstern.

Tyvärr tror jag att en återvändo till ett positivt, dynamiskt USA ligger mycket långt bort - om det någonsin kan återkomma.

Kanske får vi i stället en rysk-amerikansk allians präglad av mytomani och narcissism?

När kommer Donald Trump ridande på en häst med naken överkropp?