Jag har tidigare nämnt den podcast, Political Economy Podcast, som James Pethokoukis på American Enterprise Institute i Washington DC driver för det amerikanska center-vänster-nätverket Ricochet.

Nu senast intervjuades Edward Luce på Financial Times om sin bok ” The Retreat of Western Liberalism”.

Den är klart värd att lyssna på bland annat för diskussionen om eliternas roll.

Men det jag särskilt fäste mig vid var diskussionen alldeles mot slutet av programmet där Jim frågade Ed hur han ser på USAs ställning i världen efter Donald Trump.

Hans svar - och jag fick intrycket att Jim instämde - var att USA genom valet av Donald Trump förlorat den självklara position som landet haft ända sedan andra världskrigets slut.

Dystert men sannolikt sant kan jag som gammal USA-vän konstatera.