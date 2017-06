USA-börserna runt nollan

Olja och hälsoaktier lyfte på Wall Street. Arkivbild. Foto: Richard Drew/AP

Oljepriserna, som hittills fallit med 20 procent i år, vände försiktigt uppåt och lättade trycket något på New York-börserna under torsdagen. Ett fat Nordsjöolja höjdes till 45,22 dollar per fat, medan USA-oljan ökade till 42,74 dollar per fat.

Samtidigt fick aktier inom hälsosektorn en rejäl skjuts efter att senatens republikanska ledning lagt fram ett förslag till den nya sjukförsäkringslag som kan riva upp "Obamacare". Hälsovårdsföretagen United Health, Johnson and Johnson and Gilead hörde till vinnarna och ökade med mellan 0,9 och 4,4 procent.

Dow Jones industriindex sjönk 0,1 procent och det bredare S&P 500 gick ner 0,1 procent. Nasdaqs kompositindex var oförändrat.