De ledande börsindexen i USA pekade uppåt när aktiehandeln tog helgledigt.

Tekniktunga Nasdaqs kompositindex stannade på plus 2,1 procent, och Dow Jones industriindex på plus 0,8 procent. Börsens breda index S&P 500 avslutade på plus 1,2 procent.

Bland vinnarna fanns chiptillverkaren Nvidia som steg 6,8 procent, läkemedelsbolaget Moderna som steg 6,3 procent och teknikföretaget HP som ökade 7,5 procent. Sämre gick det för logistikföretaget Fedex som tappade 4,0 procent och hamnade i botten.