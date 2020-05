USA drar sig ur WHO i protest mot Kina

Trump hotade redan för flera veckor med åtgärder mot Världshälsoorganisationen WHO. Den 19 maj sa presidenten att USA inom 30 dagar skulle dra tillbaka sin finansiering om WHO inte förändrade sitt arbete. Orsaken är att Trump anser att organisationen gjort för lite mot Kina, som han tidigare pekat ut som skyldiga till coronaviruset. Något som tillbakavisats av WHO och förnekats av Kina.