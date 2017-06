Luftskepp har kraschat vid US Open – en skadad

Just när topptävlingen, som spelas på Erin Hills i Wisconsin, inletts började plötsligt ett luftskepp som flög vid banan att brinna för att sedan krascha, enligt Golf.com.

Enligt tävlingens officiella twitterkonto ska en person vara skadad efter kraschen.

Luftskeppet ska vara en så kallad blimp, och inte en zeppelinare som först angavs. En blimp är ett mjukt luftskepp som saknar det metallskelett som kännetecknar en zeppelinare.

A blimp unaffiliated with the #USOpen or @FOXSports has crashed near Erin Hills. Pilot was injured and first responders are on the scene.