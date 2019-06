Uruguay övertrumfade Chile i Copa América

I mötet Chile–Uruguay nickade Edinson Cavani in matchens enda mål efter 82 minuter. Segern innebär att laget gick om Chile och vinner grupp C. Uruguay får därmed en på papperet lättare kvartsfinal, mot Peru, medan Chile får ta sig an turneringens hittills stabilaste lag, Colombia, i kvarten i São Paulo på fredag.

Måndagens andra match i grupp C, Ecuador–Japan, fick två förlorare efter resultatet 1–1. Det innebär att inget av lagen går vidare. Japan blev grupptrea med sammanlagt två poäng, men en seger för endera laget hade inneburit att det gått vidare som en av de två bästa grupptreorna.