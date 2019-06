Att Weimarrepubliken kom att heta just så och att den bildades i just Goethes Weimar i stället för i Berlin, vilket rimligen borde te sig som det naturliga, var i mångt och mycket en ren säkerhetsfråga. Det fanns förvisso andra skäl också, inte minst en from förhoppning om att den store skaldens upphöjda vishet på något sätt skulle smitta av sig på de politiker som anförtroddes uppgiften att knåda till resterna av det avlövade tyska kejsardöme som enligt det nyss ingångna Versaillesfördraget bar skulden till det fasansfulla och förödande världskrigets utbrott, till en fungerande demokrati.

Men villkoren för en fungerande demokratisk process var allt annat än idealiska i Tyskland, och det politiska våldet eskalerade snabbt, främst förstås i Berlin, där en revanschistisk extremhöger bekrigade en splittrad vänster, som alltså också stred inbördes. Aktivister i exil importerade och bearbetade blodiga motsättningar från utländska konflikthärdar. Högarna med lik växte. Berlin, som under 1800-talet själv hade utnämnt sig till ett Aten vid floden Spree, hade enligt ett berömt uttalande från affärs- och industrimannen (med mera) Walther Rathenau, förvandlats till ett Chicago vid Spree. Detta sade Rathenau, som under ett drygt år i början av 1920-talet var tysk utrikesminister, innan han själv blev mördad av en grupp ultranationalistiska terrorister.